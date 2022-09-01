周四日經指數早盤大跌，跟進隔夜美股的低迷走勢。輝達遭美國政府禁止向中國出口尖端AI晶片，其盤後股價重挫拖累日本晶片股。

周四日經225指數早盤收跌1.49%，為27,673.14點。東證一部指數晨收跌1.22%，為1939.25點。

投資人對於聯準會可能繼續大幅升息仍感擔憂，隔夜美股連跌第4個交易日，8月道瓊指數收跌近4.1%，標普500指數月線跌4.2%，那斯達克指數月線跌4.6%，創下7年來同期最疲弱的表現。

聯準會主席鮑爾上周五在傑克森霍爾（Jackson Hole）全球央行年會上明確表示，聯準會短期內不會「轉向」較寬鬆的政策立場，他並表示不惜一切代價，都必須控制住通膨，美國家庭和企業要有心理準備，他們將不得不忍受一些「痛苦」。

Pictet Asset Management Japan策略師Takatoshi Itoshima表示，不幸的是，投資人已經轉為看空，之前市場對聯準會的立場過於樂觀，以致於鮑爾上周五的談話聽起來非常強硬。

主要晶片股東京威力科創（Tokyo Electron）和愛德萬測試（Advantest）早盤分別下跌2.72%和3.88%。

其他權重股亦走跌，Uniqlo母公司迅銷和科技業投資大戶軟銀集團均下跌2%。

建商Sekisui House即將在下周發布財報，其早盤股價逆勢大漲5.45%，在日經指數成分股中表現最佳。

日本製鐵（Nippon Steel）漲1.43%，媒體報導該鋼鐵廠和豐田汽車就調漲車用鋼材價格達成協議，且漲幅可能達到30%。豐田跌 2.4%。