成功級護衛艦。(資料照)

海巡安平級艦。(資料照)

據香港東網報導，台海緊張局勢急劇升高，美國海軍神盾巡洋艦安堤坦號和切斯勞維爾號在美國眾議院議長裴洛西訪台後，8月28日首次通過台海。美海軍第7艦隊週三（8月31日）釋出的照片可見，當時有解放軍海軍艦隻近距離跟監美軍。

第7艦隊釋出多張安堤坦號和切斯勞維爾號當時執勤的像片，可見解放軍軍艦在近距離位置跟監安堤坦號。美軍沒有交代更多詳情，僅指安堤坦號和切斯勞維爾號在台海執行例行任務，附近有解放軍艦隻。

東網報導，第7艦隊表示，美國海軍艦隻和飛機在區內活動時，恆常地與外國軍艦及軍機互動，在過航台海時與外國部隊的所有互動，都符合國際標準和習慣，不會影響行動。

報導稱，有網友指出，現蹤的解放軍艦隻應是052C導彈驅逐艦及現代級驅逐艦，切斯勞維爾號後方則有台軍成功級護衛艦和海巡安平級陪同。

美軍當日在未完成過航便公佈行動，做法罕見，解放軍東部戰區隨後指大陸軍方對美艦過航行動全程跟監警戒，一切動向盡在掌握，並稱戰區部隊保持高度戒備，隨時做好挫敗任何挑釁的準備。