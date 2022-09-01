民進黨前立委鄭寶清1日正式登記參選桃園市長。(蔡依珍攝)

民進黨前立委鄭寶清1日正式登記參選桃園市長。(蔡依珍攝)

民進黨前立委鄭寶清1日正式登記參選桃園市長，他感嘆當初創黨被罵是中共同路人，如今又被抹紅，過去戒嚴國民黨說沒影響，現在民進黨要立數位中介法也說沒影響，歷史一幕幕重複，但不變的是他的初心，希望發起新黨外運動，讓台灣真正站起來留下民主，他也不滿周玉蔻汙衊他拿中國的錢參選，隨即轉往桃檢提告周玉蔻意圖使人不當選。

外傳鄭寶清可能「爽約」不敢登記參選，鄭寶清現身駁斥，強調自己講話最重誠信，父母也都教他有誠信才會有未來，至於要主動退黨還被動等開除，他說意義都不大，也不怕黨紀處分，稱是在預料之內，「很多前輩也早就被開除了！」

鄭寶清說，民進黨創黨精神就是追求民主、法治、自由、人權，這是對抗中國最好利器，但現在變成威權體制、密室協商，這次選舉是勇敢、誠信選舉，希望大家一起讓台灣留下民主火種，讓桃園再次成為民主聖地。

鄭寶清表示，民主政治很重要是在地、在心，諷刺只是來借個廁所就離開、為選舉才遷戶口，不會了解人民的需求，自己生長在桃園，死了也會埋葬在桃園，在桃園從政、對這塊土地有感情，會盡所有力量讓桃園往前走，相信投票時年輕人和知識分子會知道改變對台灣、桃園有利。

鄭寶清說，當初就是堅持理想，面對國民黨戒嚴打壓，但現在的壓力感覺比以前還大，過去建黨就被罵共產黨同路人，現在一樣被罵共產黨同路人，以前要求解除戒嚴國民黨都說沒有影響，現在民進黨要立《數位中介法》，同黨市長參選人鄭運鵬也說沒有影響，他感到時光和事件不斷重複，但不變的是他的初心和追求民主精神，希望把民主香火留下，讓桃園越來越好。

鄭寶清結束登記後也直奔桃園地檢署按鈴申告，他說周玉蔻汙衊他拿中國的錢，對他是天大的侮辱，一定要提告請法院還他清白，他氣憤表示，周暗示說他拿中國的錢不敢接電話、掛電話，但當時是他有急事不能接電話，事後也特別跟她說，自己若有拿中國錢，不只退選、退出政壇，更不得好死，問她要不要一起來發誓，她就直接掛電話，因此要提告違反《選罷法》意圖使人不當選。