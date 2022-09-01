台鐵中秋不停駛恐生變數！台鐵局日前與台鐵企業工會達成「調薪2000元」協議，台鐵企工則同意中秋連假、國慶日、選舉日等未來3個國定假日照常疏運；不料近日傳出台鐵企工地方分會不滿，認為這只是台鐵企工少數幹部與台鐵局談定。台鐵另一工會，台鐵產業工會今（1）日表示，將與台鐵企工宜蘭分會共同連署，並主張應撤銷台鐵企工與台鐵局的協商條件，交給由全體1.6萬員工投票決定。

台鐵產工今日以「協商應公開透明，路員未來交由基層決定」為題發新聞稿表示，台鐵調薪協商方案確立後，第一線基層員工不但對台鐵局及台鐵企工失去信任，更體現在離開鐵路工作的人數上。

交通部8月初同意薪資未達3萬的基層台鐵員工全面加薪到至少3萬，共1100餘人受惠；另台鐵也提出多項留才措施，包括明年起發給留才職務津貼，全體員工每月增加2000元，並提高火車駕駛安全獎金等；台鐵企工則同意取消中秋、國慶和選舉日不出勤。

台鐵產工表示，8月24日為止釋出的留才方案只看到高階主管調薪，部分關鍵職種的調薪，但現在不僅資訊不明，更未有明確白紙黑字的保障，以過往政府跳票的經驗，讓基層員工人心惶惶。現在有基層員工發起問卷調查「鐵路人公司化調薪及行動方案意向調查」，報載台鐵企工同意未來3個國定假日不休假，要求保障4點訴求；並有報導指出，交通部同意全員調薪2000元方案。問卷則提問：是否滿意目前2000元調薪方案？或是可以接受多少金額？是否願意一起行動爭取更好的勞動條件？除了薪資待遇，還有哪些職場情況是擔心在公司化之後會發生，希望可以一起討論、凝聚共識爭取的？

台鐵產工與台鐵企業工會宜蘭分會也共同發起連署，目前也正邀請其他發起夥伴加入，讓鐵路的未來交由第一線基層民主決定。