加29公升汽油才450元 30年物價飆驚人比拚│中視新聞 20220823

基本工資拍板！勞動部今天召開基本工資審議會，經過數小時討論後，最後拍板每月基本工資調整至2萬6400元、時薪達176元，但相較勞方會前喊出的每月基本工資2萬8000元、時薪168元仍有落差。

據統計，截至今年6月底為止，我國目前包括產業移工在內領取基本工資的受僱勞工人數達214萬餘人，其中本國勞工約為121萬餘人領取每月基本工資、時薪族則有50萬餘人、移工則約有40萬餘人。

總統蔡英文上任以來年年調漲基本工資，從上任前的月薪2萬8元、調至今年的2萬5250元，時薪更從120元調整至168元；主計總處統計，今年前7月的CPI較去年同期成長3.17％，其中以食物類成長6.24％最高、交通及通訊類以4.59％次之，主要各國也已調整基本工資，包括南韓調整5％、日本調整3.3％、澳洲調整5.2％、英國調整6.6％等。

此次調整也是總統蔡英文執政以來第7度調整基本工資。