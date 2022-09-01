大陸觀察者網報導，今年6月，在河北唐山以陳X志為首作案10年的黑道組織因在燒烤店公開圍毆弱女引發眾怒，被起底有官員包庇。大陸公安部部署開展夏季治安打擊整治「百日行動」。微信公眾號「河北公安」1日通報，河北省公安廳堅持「什麼犯罪凸出就重點打擊什麼犯罪，哪裡治安混亂就重點整治哪裡」，迄昨全省公安機關共破獲刑事案件2.7萬起，抓獲各類違法犯罪嫌疑人2.76萬名，打掉犯罪團夥838個。

河北省公安廳統計，行動以來，全省公安機關共破獲刑事案件2.7萬起，抓獲各類違法犯罪嫌疑人2.76萬名，其中，對民眾反映強烈、社會影響惡劣的黑惡痞、盜搶騙案件發起集群戰役，共打掉犯罪團夥838個，抓獲涉案人員1.6萬名，收繳毒品3.67公斤，查凍結涉案資金逾8.76億元（人民幣，下同）。省市縣三級公安機關掛牌整治411個案件高發或問題凸出的治安亂點，掛賬督辦322起重點刑事案件。

各地公安巡特警部門出動警力233.4萬人次，發動群防群治力量180.5萬人次，抓獲現行違法犯罪嫌疑人3716名，組織區域性臨查臨檢行動7385次。

共收繳各類槍支361支、爆炸物品120.5公斤。累計查處酒駕醉駕、疲勞駕駛、超員超載、違法載人等易肇事肇禍違法行為18.2萬起。

推動「百萬警進千萬家」活動走深走實。切實將矛盾問題解決在基層、化解在萌芽。全省公安機關共摸排化解各類矛盾糾紛37355起。

近日，成功破獲一起重大組織賣淫案，於7月中旬開展集中收網。共抓獲違法犯罪嫌疑人77名，查明違法所得4700多萬元，扣押、凍結資金906萬，扣押收繳涉案手機、電腦、監控設備、POS機等106部。

按照大陸公安部統一部署，7月22日至24日、8月12日至14日，河北省公安機關分別開展夏夜治安巡查宣防集中統一行動，共計出動民輔警33.4萬餘人次，發動組織群防群治力量56.8萬餘人次，出動車輛10.5萬餘輛次，排查整改各類安全隱患1萬2034處，查獲槍支（模擬槍）66支，管制刀具752把，抓獲犯罪嫌疑人5484人，抓獲在逃人員512人。

截至目前，共打掉涉黑組織2個、涉惡組織39個，抓獲犯罪嫌疑人415名，破獲違法犯罪案件364起。偵破電信網路詐騙案件1510起，抓獲嫌疑人1萬0096名。偵破拐賣婦女兒童案件22起，找回失蹤被拐婦女兒童17名，抓獲涉拐犯罪嫌疑人62名。偵破多發性侵財案件2541起，抓獲犯罪嫌疑人4426名。破獲養老詐騙案件303起，抓獲犯罪嫌疑人919名，打掉犯罪團夥37個，追贓挽損2.6億元。

在「百日行動」中，共破獲毒品犯罪案件297起，抓獲涉毒犯罪嫌疑人341名，抓獲涉毒在逃犯罪嫌疑人62名，查處吸毒人員617人次。今年6月，省公安廳組織保定市公安機關對集群打零專案開展集中統一收網行動，共抓獲涉毒違法犯罪嫌疑人281名，搗毀了1個輻射四省的特大吸販毒網路。