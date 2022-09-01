警方起出收簿首的持有的電擊棒、毒品。（翻攝畫面）

詐騙收簿手恫嚇活摘器官軟禁人頭 警衝溫泉旅館救3人

王姓「收簿手」等3人在詐欺集團負責控制人頭帳戶，先利用臉書刊登借貸廣告，吸引21歲張男等3人已借貸方式交出帳戶，先軟禁3人在北投一家溫泉旅館，恫嚇要「活摘器官」，要脅3名被害人找朋友「抓交替」，警方獲報循線查知被害人遭軟禁地點，上月29日破門逮人，依妨害自由罪送辦，士林地檢署複訊後諭令3人交保。

被害21歲張男，誤信臉書上借貸廣告，向詐欺集團借取5萬，即遭30歲王男、25歲陳男、34歲張男軟禁在北投溫泉旅館，同時扣住銀行存摺、網路銀行密碼等資料，供詐欺集團使用，期間不能離開旅館。

王嫌等3人將張男帳戶利用完後，發覺帳戶遭警示停用，與上游大哥討論，決定以網路流傳的「活摘器官」等話術，威脅3人要找朋友「抓交替」，否則不讓他們離開，張男擔心被送往柬埔寨，轉知朋友尋求警方協助。

警方依3嫌的通訊資料查知地點，埋伏在溫泉旅館外，趁嫌犯外出，先救出張男、蘇男子，並破門救出黃男。房內起出電擊棒、毒品海洛因2包、安非他命7包、毒品k他命1包、手機4支、提款卡、金融卡、信用卡、存摺、筆電等相關證物。

警方分析犯案手法，發現3嫌承包收簿業務，每帳戶、每天可以獲取8000元酬勞，王嫌等人決定鋌而走險，囚禁被害人甚至要求抓交替，警訊後依妨害自由，等詐欺、洗錢防制法送辦，檢察官分別對王、陳、張諭令5萬、1萬、1萬交保。

警方呼籲，網路尋覓來路不明借貸，恐落入詐騙集團陷阱，如有疑義可打164反詐騙專線，或就近尋求警方協助，警方持續打擊詐騙集團，維持社會秩序與民眾生命財產安全。

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