飛鴻97噴射隱形無人機搭載48架無人機的集群發射器。（YouTube）

中國航天科技集團（CASC）下轄品牌飛鴻無人機8月29日於泰國曼谷第10屆亞洲國際防務與軍警展（D&S2022）上展出了一種新型的滯空攻擊彈藥（loitering munition）飛鴻901（FH901）。

據軍事新聞網站Defense-update.com 29日報導，FH-901去年在珠海航太展上首次亮相，而本次在曼谷展出的罐式發射器（canister launcher）版本具備了更大、更重的彈頭。該司展位上的螢幕概述了該武器系統2個版本的產異性，FH901的起飛重量為9公斤，彈頭藥量3.5公斤；FH901A則為輕型版本，重量僅為3.5公斤，其中彈頭只有0.5公斤。該武器配備了光電與紅外線(EO/IR)感測器作為標定系統。

該武器系統搭載了資料鏈，可在15公里的範圍內運行。電池電量足以維持60分鐘以上的任務續航，並以時速100公里的巡航速度在100 至150公尺的高度上徘徊。

該武器發射後，可以加速到180公里/小時，飛至巡邏區域待命；選定目標實施打擊時，FH901俯衝速度可達288公里/小時。由於該武器使用光電導引，可達誤差圓徑（CEP）小於2公尺的準確度。

D&S2022上展示的FH901/901A發射罐滿足了平叛和特種作戰的需求。但中國對這種武器還有其他計劃，大量此類武器從地面或空中平台發射並用於蜂群攻擊（swarm attack）。

中國對於蜂群攻擊武器系統的元素非常熟悉，過去曾展示了飛鴻97噴射隱形無人機搭載48架無人機的集群發射器。總體而言，FH901與美國的彈簧刀無人機（Switchblade 600）有許多相似之處，而飛鴻 97則類似於XQ-58女武神(Valkyrie）。