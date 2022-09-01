民進黨籍屏東市長參選人李清聖1日以「支持清廉、拒絕貪汙」推出三隻小豬撲滿募款，並公開嗆勁敵國民黨籍周佳琪，坐擁議長之女政二代身分大氣粗，對此，周佳琪反駁稱，李曾是工策會總幹事與商界往來甚密，卻頻頻募款，似乎才應該說清楚。

李清聖指出，每次選舉所需花費都很驚人，他不是政二代也沒有政治背景，非常了解「乾淨選舉」的重要性，20年前他當選市民代表時就是靠小額捐款起家，也印證了沒有政治家族背景的市井小民可以靠民眾的支持、以及服務熱忱贏得選舉。

隨後他談及勁敵周佳琪，公開嗆對方財大氣粗，他說，周佳琪在選屏南立委時，她的父親也就是議長周典論，在幫她助選時就稱「選舉要有霸氣，一定要赢，花多少都沒關係」，而今她空降參選屏東市長，一樣展現財大氣粗的排場，令人咋舌。

他說，反觀自己雖然沒有大筆的競選經費，但都靠在地29年累積的辨識度與選民服務，一步一腳印打選戰，他強調，選舉比的不是誰錢多，而是誰更有經驗能夠給屏東市更美好的未來。

對於李清聖的諷刺，周佳琪反駁稱，自己頻遭對手惡意攻擊，對方從頭到尾都是政治口水，用不斷抹黑、攻擊別人在選舉，這到底是選市長？還是在當黑手？希望對手能夠回歸市政，講一講對屏東的未來規畫，像個正正當當的候選人，以政見政策來選舉，而非以政治口水來選舉。

周佳琪說，對於民進黨早期在野黨時代，以餐券募款起家，但現在民進黨已全面執政，編列公家預算雇用大量1450網軍、水軍，陳水扁執政時，就開始向財團大量募款。她強調，曾擔任過縣議員、民進黨主委，後來是工策會總幹事的李清聖，與許多商界社團往來甚密，卻頻頻辦募款餐會，似乎也應該說清楚。