高雄榮民總醫院1日辦理2022年「植愛-器官捐贈移植紀念特展」，邀請大愛捐贈者家屬、受贈者與醫療團隊成員參與開幕式，透過捐贈者家屬的歌聲，共同緬懷捐贈者與感謝家屬的無私奉獻，並由副院長陳金順帶領醫護同仁一同獻花追思歷年的大愛天使們，現場溫韾感人，共同感謝遺愛人間的大愛老師付出。

為期一個月的「植愛」展覽，內容包含捐贈者家屬的心路歷程、受贈者的感謝、醫療團隊的辛勞與器官捐贈與移植的介紹，以圖文及影片的方式呈現大愛老師遺愛人間的過程，一起見證高榮器官捐贈與移植的新里程碑。

高榮副院長陳金順表示「一個人的選擇可能難以改變世界，卻可以改變一個人的全世界」，器官捐贈者用他的大愛，給予他人生命的另一次的機會，如同再生父母，見證生命因給予而偉大；醫院與醫療團隊因應疫情以展覽的方式對捐贈者與其家屬表達敬意及感謝，也期待透過這次的活動讓民眾更了解及貼近臨終生命議題，期盼社會能更關注器捐議題，凝聚更多的認同與支持。

社工室主任曾耀毅表示此次策展人社工師黃乃琪特別邀請鋼琴老師馬裕智先生及器官捐贈者王幼雯的兒子陸定華先生為愛獻聲，以音樂的力量，療癒人心，抒發與慰藉捐贈者家屬的思念之情，並再一次的好好道別，讓逝者安心，生者寬心，在疫情期間，縮短彼此間的心靈距離。