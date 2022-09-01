我國學子參加2022年第15屆國際地球科學奧林匹亞競賽，8名代表參賽學生總計獲得2金5銀1銅，國際排名取得第4名。

本屆國際地球科學奧林匹亞競賽由義大利主辦，考量到疫情持續，主辦單位採線上方式辦理競賽。

教育部表示，本屆參賽共有來自34個國家地區、204名參賽學生，我國8名代表參賽學生總計獲得2金5銀1銅，國際排名以學生競賽總成績計算為第4名。

教育部指出，在個人賽事方面，我國代表隊2位金牌獲獎者為建國中學學生王政凱（個人排名第9名）及高雄中學學生林子翔（個人排名第11名）。銀牌獲獎者為建國中學學生涂宇軒（個人排名第23名）、新竹高中學生謝承安（個人排名第25名）、師大附中學生蘇軒漢（個人排名第26名）、新竹高中學生王德名（個人排名第60名）及高雄中學學生蕭皓澤（個人排名第61名）；1位銅牌獲獎者為花蓮高中學生王道一（個人排名第103名）。

至於比賽方式，教育部說明，參賽學生必須上網閱讀大量英文資料，並依據數據進行分析歸納與答題，競賽題目充滿創新與挑戰，相當符合我國108課綱探究與實作的精神。

而在本次培訓學生方面，教育部提到，由國內大學10多位教授、學者組成輔導團隊，負責本年度選、培訓工作，歷經國內初選、複選、決選研習營3階段，從523名學生當中選出8名學生代表參與共計6個競賽項目。

本次代表團由台大大氣科學系教授郭鴻基擔任領隊、中央大學大氣科學系教授林沛練擔任副領隊，於8月25至30日參與競賽，31日公布成績並舉行閉幕典禮。

國教署表示，我國自2007年起參加國際地球科學奧林匹亞競賽，歷年均獲佳績，參賽至今總計獲42金、21銀、2銅，為促進國際交流並爭取榮譽，我國將持續選、培訓優秀學生參與競賽。