年底竹北市長選戰，在民進黨鄭朝方和無黨籍郭漢章完成候選人登記後，國民黨林為洲選1日吉時登記，他說快速發展的竹北市需要的是治理，市長最重要的工作就是做好「城市管理員」的角色，要能20多年地方和中央民代經驗，讓竹北市成為最幸福城市。

林為洲說，竹北市人口已增加到近21萬人，公園從50座增到200座，道路從100多條變成500條，原本沒有人行道現有160公里，停車位從零增現在有停車場有2萬5千個停車空間，公所各項業務都增加3倍以上，都需要治理和管理，不用好高騖遠高談科技首市。

林為洲指竹北市民很重視居住生活品質，但建設與管理並沒有達到期待，竹北市長的工作好比「城市管理員」，因此他提出公園、人行道及停車空間改善、推動E化政府及打造寵友善城市等政見。

林為洲進一步說，竹北市要有專屬公園管理員隨時巡察公園，以電子簽到就能避免人工簽到的弊端，讓每個公園都能保持整潔，有遊具等公設損壞馬上通報，免除發生公安事件。

林為洲強調，社會已邁入E化時代，竹北市停車場繳費要E化，市公所洽公也要E化，不要讓市民在公所及戶政事務所洽公排隊無極限！

林為洲並說，不少市民反應竹北假日好無聊，雖然市公所有舉辦活動，但層面並不夠大，他要讓主要公園週週有活動，加強與縣府合作舉辦假日花市或特色市集，假日不無聊，讓竹北各項管理和治理都能逐步上軌道，竹北才能真正成為幸福城市。