花蓮市政治版圖藍大於綠，隨九合一選舉進入百日倒數，民進黨現任花蓮市民代表謝豪杰獲黨內徵召參選花蓮市長，今天上午在親友陪同下完成登記，正式投入選戰。謝豪杰說，自己會延續現任市長魏嘉賢的政見，且還要做得更好，競選期間將努力爭取市民「選人不選黨」的認同。
35歲謝豪杰是土生土長的花蓮人，4年前初涉政壇即成功當選花蓮市民代表，4年期間勤走基層，獲不少選民肯定，由於今年黨內有許多新生代表態投入市民代表選戰，謝避免發生「黨內互打」窘境，獲黨內徵召提名參選市長。
謝豪杰表示，若成功入主市公所，不僅將延續魏嘉賢擔任市長6年期間所打下的基礎，還會做得更好，如利用花蓮山海的天然環境，打造亞洲最大的運動公園及濱海公園，讓市民及遊客能一覽花蓮的美。另外，針對改善主字里等舊城區部分，他則將參考屏東等縣有效的整頓方式來復興。
謝豪杰說，今登記參選市長後，將逐步統籌競選總部，並一一的向市民朋友介紹自己，說明政見，雖然花蓮市選民結構藍綠比例為七比三，屬民進黨艱困選區，但會努力向選民傳達自己要做「花蓮市民的市長，而非政黨的市長」，爭取大家「選人不選黨」的認同。
此外，國民黨籍縣議員魏嘉彥昨已搶先登記參選市長，李秋旺預計明天登記，藍營雖然將上演兄弟鬩牆戲碼，但地方人士卻認為，謝的知名度較2人不足，儘管藍營得票可能因黨內2人參選而分散，謝要成功角逐市長一職，勢必得面臨一場硬仗。
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