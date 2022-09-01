民進黨現任花蓮市民代表謝豪杰今天上午在親友陪同下完成登記參選花蓮市長，喊話選民「選人不選黨」。（羅亦晽攝）

花蓮市政治版圖藍大於綠，隨九合一選舉進入百日倒數，民進黨現任花蓮市民代表謝豪杰獲黨內徵召參選花蓮市長，今天上午在親友陪同下完成登記，正式投入選戰。謝豪杰說，自己會延續現任市長魏嘉賢的政見，且還要做得更好，競選期間將努力爭取市民「選人不選黨」的認同。

35歲謝豪杰是土生土長的花蓮人，4年前初涉政壇即成功當選花蓮市民代表，4年期間勤走基層，獲不少選民肯定，由於今年黨內有許多新生代表態投入市民代表選戰，謝避免發生「黨內互打」窘境，獲黨內徵召提名參選市長。

謝豪杰表示，若成功入主市公所，不僅將延續魏嘉賢擔任市長6年期間所打下的基礎，還會做得更好，如利用花蓮山海的天然環境，打造亞洲最大的運動公園及濱海公園，讓市民及遊客能一覽花蓮的美。另外，針對改善主字里等舊城區部分，他則將參考屏東等縣有效的整頓方式來復興。

謝豪杰說，今登記參選市長後，將逐步統籌競選總部，並一一的向市民朋友介紹自己，說明政見，雖然花蓮市選民結構藍綠比例為七比三，屬民進黨艱困選區，但會努力向選民傳達自己要做「花蓮市民的市長，而非政黨的市長」，爭取大家「選人不選黨」的認同。

此外，國民黨籍縣議員魏嘉彥昨已搶先登記參選市長，李秋旺預計明天登記，藍營雖然將上演兄弟鬩牆戲碼，但地方人士卻認為，謝的知名度較2人不足，儘管藍營得票可能因黨內2人參選而分散，謝要成功角逐市長一職，勢必得面臨一場硬仗。