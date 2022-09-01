中共近期頻繁派出無人機侵擾金門、連江等外島地區，國軍對此連兩天以實彈驅離。民進黨立委羅致政今天（1日）指出，政府確實要對此積極反制，相較過去較為被動的因應，應該要動態調整。

陸軍金門防衛指揮部指出，昨天（31日）晚上6時止，分別於大膽、草嶼及烈嶼地區，發現民用無人機3批3架次，經守軍防衛射擊驅離及信號彈通傳臨近駐守部隊後，快速飛離進入廈門，金防部持續保持警戒、嚴密監控。

羅致政表示，國人對於政府在因應無人機侵擾的狀況，的確會期待用更快的速度、更積極的態度來應對，這是事實，但無關乎外界所傳的「滿不滿意」問題。

羅致政指出，近日無人機入侵的形式、頻率都不斷增加，政府確實有必要做全面改變。據了解，國防部有改變作業程序，包括總統蔡英文視察時也有指示，的確有做一些動態的調整。

針對昨天傳出有疑似我方的無人機飛至廈門上空，羅致政表示，國防部有說明此非軍方使用的無人機，至於是否為民間單位所操控，並不了解，但無論如何政府必須有反制作為，並請國防部審慎研議。