前蘇維埃社會主義共和國聯邦最高總書記戈巴契夫（Mikhail Sergeyevich Gorbachev）於8月30日逝世，享壽91歲，外交部表達誠摯哀悼，並已請我駐館就近向家屬表達我國政府的弔念。

外交部發言人歐江安表示，戈巴契夫擔任蘇聯末代領導人時期，堅持推動「改革」及「開放」，使得專制的蘇聯政權逐步轉型、和平解體；戈巴契夫任內也促成東歐國家民主化、拆除分隔兩德的柏林圍牆，終結冷戰鐵幕，其致力民主發展的勇氣令人敬佩，對促進俄羅斯與歐洲的和平扮演關鍵性角色。

歐江安說，戈巴契夫曾於1994年應邀訪台，並與李登輝前總統會晤，當面表達對台灣民主改革的支持；另曾拜會立法院並發表演說，充分展現對我國政經情勢的關心，以及對台灣持續推進民主化的支持。

歐江安指出，戈巴契夫為推動民主自由等普世價值所做的卓著貢獻將永存人心，中華民國台灣也將持續與理念相近國家深化合作，共同對抗威權擴張，維護以規則為基礎的國際秩序，捍衛區域安全與全球的和平穩定。