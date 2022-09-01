距離2022年結束還剩4個月，若覺得前段時間運勢不佳，想改善人際關係、吸引貴人來相助，除了調整待人處事的方式，義凌宮神明代言人里莎老師也在命理專欄《旺好運》分享5個擺脫厄運的祕訣，只要透過簡單的布局，便能提升貴人運，一路旺到年底。

第一招：在正北方放置陰陽水

里莎老師表示，可以在住家或辦公室的正北方擺放陰陽水，因為水能夠最快提升吉利正能量，旺事業也旺財富。至於陰陽水要怎麼做？方法很簡單，只要在容器中裝入一半自來水和一半滾燙的開水，至八分滿即可。

容器方面，建議用圓形透明金魚缸，尤以大肚收口，且缸口為荷葉邊的為佳，裡面放入五彩水晶石或琉璃彈珠，以及代表六六大順的6枚1元硬幣，缸口頸部繫上紅色緞帶，再擺放黃金葛，則五行相生有序，既美觀又可催丁旺富。

第二招：在南邊放植物或水晶球

里莎老師指出，在住家或辦公桌的南邊，擺放正在開花的植物或紫色水晶球，不僅可以增加異性緣及人際關係，還能提升事業運，但千萬不要擺放假花或空花瓶，否則會招來爛桃花，為自己增添麻煩。

第三招：開運精油隨時擦

精油不僅能舒壓解悶，還有開運的效果。里莎老師提到，「桂」與「貴」同音，可以調配一罐桂花精油，要接洽生意或每天早晚擦在雙手手腕，便能藉由身體的脈動將好運帶上，迎接貴人運。

第四招：多跟運勢好的人親近

里莎老師說，若想催旺運勢，可以和近期運勢較好的親朋好友多聊天、多親近，吸收他們的正能量，這樣的方式不僅容易給自己帶來好運，還能快速加強自己的運勢。

第五招：紫色物品招貴人

里莎老師分享，穿戴紫色系列的衣服或飾品配件，可以改善人際關係，吸引貴人來相助，在自家房間的擺設、床單或是窗簾加入紫色元素，亦可以提升貴人運。