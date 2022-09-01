中美科技戰持續升級，美國要求設計處理器的輝達（NVIDIA）和超微（AMD）停止向中國出口用於人工智慧運算的高階晶片，以削弱中國企業開展圖片辨識（Image Recognition）等先進技術的能力。

路透報導，繪圖晶片設計巨頭輝達昨日表示，美國官員要求其停止向中國出口A100和H100晶片，兩款晶片可用於加速機器學習任務。輝達說，禁令可能影響旗艦晶片H100的開發，並阻礙輝達於中國的業務發展。

輝達表示，美國官員告訴該公司，新的規則將解決相關產品可能在中國被用於或轉用於「軍事最終用途」（military end use）或「軍事最終用戶」（military end user）的風險。

輝達的競爭對手超微也受禁令影響。超微發言人表示，該公司已收到新的要求，將禁止其MI250人工智慧晶片出口到中國，但超微相信MI100晶片不會受到禁令影響。AMD表示，他們相信新規則不會對其業務產生重大影響。

美國商務部不願透露制定哪些新標準，但表示正在審查與中國相關的晶片政策和做法，以「防止先進技術落入敵手」。一位發言人告訴路透社，「雖然我們目前無法概述具體的政策變化，但我們正採取全面的方法，以及與技術、最終用途和最終用戶相關的額外行動，以保護美國的國家安全和外交政策利益」