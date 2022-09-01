記錄新北市塭仔圳市地重劃案過程的「塭ㄟ故事館」今（1）日正式開幕，新北市長侯友宜也親自到場參加開幕儀式。侯友宜表示，塭仔圳過去50年沒有改變過，所以他承諾要改變這個地方，成為大台北的中心，帶動大台北1千萬人口生活圈的發展。

「塭ㄟ故事館」規劃在塭仔圳工作所旁，以塭仔圳裡的原生鐵皮打造，來記錄整個重劃區發展的脈絡，紀錄當地過去的樣貌、當前的改變以及外來的願景，忠實呈現塭仔圳近代的發展。

侯友宜表示，塭仔圳將近400公頃，是北台灣最大的重劃區，雖然產業林地，但原有的都是工廠或老舊住宅，會有公安與治安的問題，而且50年來沒有改變過，所以當年他上任時，就承諾要改變這個地方。

侯友宜說，塭仔圳位於大台北1千萬人口的中心，相當於2.6個信義計畫區，未來完成後除了有公園綠地、社福用地及產業用地連接輔仁大學、貴子坑溪、塔寮坑溪，更要再花25億重新再造水環境，配合五泰輕軌串聯其他捷運路線，持續打造安居樂業的城市。

地政局表示，「塭ㄟ故事館」共規劃4個展覽區塊，首先是「記憶塭仔圳」，講述塭仔圳在1960年代肩負大台北地區防洪重任，解禁後因產業用地需求增加，塭仔圳的農業生活逐漸轉變為工業聚落；第二區是「刻不容緩的改變」，說明塭仔圳為什麼需要重劃，以及拆除前的配套措施；第三區為「蛻變下的汗水」，闡述市府與在地聲音的協商、公私協力解決公共問題，並記錄輔遷過程中與廠家、居民的互動互信；最後第四區「預見未來生活」，展現重劃後塭仔圳將擁公園綠地水綠河廊，共享便捷交通優質醫療，亦保留當地文化古蹟民間信仰，將能躋身先進城市之列，樂活宜居的未來願景。

地政局進一步指出，塭仔圳重劃工程啟動之初，即計畫在區內設立「塭ㄟ故事館」，就是為了讓民眾更深入了解塭仔圳轉變的歷程，為後世留下關於這片土地的記憶，以及重劃再造過程中，民眾與公部門共同付出的努力，展覽初期每周二、四開放導覽參觀，歡迎民眾在觀展前3天，上新北市地政局官網 https://reurl.cc/9GKLxv 或掃QR Code登記預約，現場將有專人為大家導覽及講解。