針對前立委鄭寶清登記參選，民進黨發言人謝子涵今天回應，依照民進黨《公職候選人提名條例》以及《紀律評議裁決條例》如有黨員違紀參選，將由中央評議委員會於10日內從嚴議處，應予除名處分。

謝子涵表示，民進黨的提名制度行之有年，由全代會透過民主程序通過提名制度，並由主席蔡英文召集黨內最有公信力、最有選舉經驗的成員組成選對會來討論人選。當初在林智堅宣布退選時，選對會當時就有用黨內民調作為主要參考，最後一致同意徵召鄭運鵬代表民進黨參選桃園市長。

她說，民進黨上周進行桃園市對比式民調，鄭運鵬更遠遠領先鄭寶清高達10％，顯示鄭運鵬是民進黨內桃園市長最強候選人。

謝子涵也表示，依據民進黨公職候選人提名條例第十二條，違紀參選者或不參選者，第三條第一、二、三類，逕由中央評議委員會，同條第四、五類逕由縣市黨部評議委員會於候選登記截止後，10日內從嚴議處。根據紀律評議裁決條例第十二條，本黨黨員未經提名違紀參選者，應予除名處分。