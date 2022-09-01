行政院長蘇貞昌今（1日）在行政院會聽取經濟部技術處處長邱求慧報告「吸引國際大廠來台設立研發中心現況與推動做法」。蘇貞昌表示，2022年外商在台研發投資金額創下歷史新高達243億元。其中，半導體領域有多家國際大廠來台研發關鍵技術，近5年研發投資逾300億元，預計帶動年產值2300億元。

行政院發言人羅秉成今（1日）主持行政院會後記者會，他轉述蘇貞昌裁示，目前國際大廠在台之研發中心約30家，其中包括美光（Micron）、默克（Merck）、恩智浦（NXP）等9家為近2年首次在台設立。

蘇貞昌表示，現因全球經貿局勢正面臨COVID-19疫情挑戰、美中科技角力、俄烏戰爭衝擊等，促使國際大廠重新調整研發及供應鏈布局。而我國因疫情控制得宜及具備全球半導體產業關鍵地位等有利情勢。另據國際重要智庫評比，台灣本身擁有高素質研發人力、完整產業群聚、絕佳創新能力及完整智財管理制度等優勢，因此吸引國際大廠近年來擴大在台研發布局與投資。

邱求慧指出，近幾年來在跨部會努力之下，我國在引進外商來台研發已有不錯的成果。透過與國際領導廠商的合作，不僅加速提升我國的技術研發實力與全球同步，也達到提升本國研發人才素質的成效。尤其是國際大廠在台灣從事關鍵技術如半導體之創新研發，攸關全球經濟成長，吸引外商在台設立研發中心，讓各國利益與台灣連結，可增進國家安全。