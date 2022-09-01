胡凱彬說，從柚農口中得知因為大陸禁止進口台灣柚子，變成滯銷，所以一舉兩得讓農民開心、家扶的小朋友也開心。(吳建輝攝)

胡凱彬直播團隊也在現場做起柚子帽，幫可愛的家扶小朋友戴上。(吳建輝攝)

胡凱彬也說，因為疫情大家都過得很苦，他用自己的直播平台賣了5000斤，自己在購買4540斤左右，因為自己能力有限，所以還是希望大家能夠幫幫柚農。(吳建輝攝)

中秋節即將到來，台灣傳統除了烤肉之外，吃柚子也是全民運動，號稱彰化直播男神的直播主「胡凱彬」，就號召粉絲共同募集柚子禮盒，一共募集到454箱愛心柚子，1日他特地送到彰化家扶，要送給所有家扶兒享用，胡凱彬說，從柚農口中得知因為大陸禁止進口台灣柚子，變成滯銷，所以一舉兩得讓農民開心、家扶的小朋友也開心。

台灣柚農受到大陸禁台農產影響，過往中秋節銷往大陸的柚子滯銷，農民苦哈哈，彰化直播主胡凱彬得知後，特地前往花蓮鶴岡協助農民販售，短短幾天就銷售5000多斤，而因中秋節將近，身為彰化子弟的胡凱彬，也直接跟柚農購買454箱重達4540斤的柚子，送到彰化家扶。

胡凱彬說，他小時候與阿嬤相依為命，同樣受到很多社會的幫助，如今他有一點小成就，也希望來回饋社會，從柚農口中得知大陸停收台灣柚子，導致訂單滯銷，他所認識的柚農就滯銷超過30萬斤，所以他號召直播主王浚宇、邱子桓等，還有全省各地有67位粉絲響應，一起購買送給家扶。

胡凱彬也說，因為疫情大家都過得很苦，他用自己的直播平台賣了5000斤，自己在購買4540斤左右，因為自己能力有限，所以還是希望大家能夠幫幫柚農，當然還有我們辛苦的家扶中心，希望大家能夠站出來，一起相挺台灣，挺過疫情。

彰化家扶中心主任王震光表示，感謝家扶好友胡凱彬、王浚宇、邱子桓，每年都不忘照顧我們家扶兒，除了柚子之外，也送來4500片口罩，還有棉被、枕頭套等實用物資，後續也將發送到全縣的受助家庭，希望大家能夠支持家扶，一起成為弱勢兒少與家庭的力量。