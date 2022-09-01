證券商大動作發起靜止戶銷戶，致8月台股開戶人數「消風」。證交所今（1）日最新公告8月台股開戶人數，一口氣狂掉近33.79萬人，掉至1,200萬人以下，為去年12月來、近9個月來新低，其中，31歲以上銳減35.57萬人，30歲以下則是逆勢增加17,844人。

證交所今天公布8月各年齡層的開戶情形，分別為0～19歲、20～30歲、31～40歲、41～50歲、51～60歲、61歲以上、其他（法人）等增減人數為：增加8,849、增加8,995、減少8,119、減少50,696人、減少81,408人、減少21萬3,655人、減少1,849人，合計總共8月開戶數不增反減達337,883人。

證交所指出，造成開戶數大增逾33萬人，主要是因證券商發起靜止戶銷戶所致，證交所稍晚才會公告銷戶數，目前推估至少銷戶達35萬戶。

依證交所之前統，今年人計銷戶數僅有24,037人，從今年1月至7月，銷戶最各為2,069人、4,341人、2,321人、1,871人、1,802人、1,998人及9,635。7月已增至近1萬人。