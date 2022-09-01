除了加薪得要過五關，另外在福利上，上述三個國營銀行，再外加「5個沒有」，也使他們比較起其他的6家公股行庫，福利待遇如同「兩個世界」，甚至連比起所謂的「油電糖水」，亦即中油、台電、台糖等四大國營事業，都還不如，公股金融圈人士也坦言，這三大國營銀行的員工待遇，後面改善空間還非常大，尤其是因為沒有主管加給，竟然使不少科長連要被升襄理都不願意。

這五大比起其他6家已民營化的公股行庫的「沒有」，包括了：1、沒有超額目標獎金或員工酬勞；2、沒有主管加給，例如，其他民營行庫從襄理以上開始，都有主管加給，從1萬起跳，到副總級是5萬至7萬不等，但三大國營銀行則沒有；3、沒有員工持股信託，也沒有員工福儲信託，換言之，三大國營銀行因為沒有上市，當然不可能作員工持股信託，但連員工福儲信託也沒有，等於也沒法買上市績優信託股來員工信託；4、沒有生育補助，現在很多行庫都已經有生育補助，例如，一胎10萬元，雙胞胎20萬元，但三大國營銀行也沒有；5、沒有勞保年金，只有公保，而且比起「油電糖水」還有年金，三大國營銀行還沒有年金可領，比油電糖水還不如。

沒有超額目標獎金或員工酬勞，殺傷力也非常大；比起其他行庫這兩者相加，往往可領到6、7個月以上的年終，甚至更高，三家國營銀行不論績效作再好，永遠都只有4.4個月，也就是2個月的績效，加上2.4個月固定獎金，懸殊落差甚大。

上述福利的欠缺，也成為三家行庫徵才上的不利誘因，尤其台銀、土銀，儘管每回報考人數都非常踴躍，但銀行內部人員有不少私下坦言，大家是衝著「鐵飯碗」來，並非來打拚的，因為知道獎金制度不如人家，銀行自然也不會對業績上作太大的要求，但若大多數員工都有這種心態，對銀行的長遠發展實在是不好，因此許多福利制度實在要改革。