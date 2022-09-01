林依晨與劉若英再續〈各自安好〉前緣。（相信音樂提供）

王淨的人生第一首學會唱的流行歌是〈後來〉。（相信音樂提供）

陳庭妮帶著狗女兒雀兒喜一起入鏡，剛好拍攝當天〈風和日麗〉。（相信音樂提供）

柯佳嬿喜歡聽劉若英的〈成全〉。（相信音樂提供）

剛出新書的賈靜雯對〈後來〉特別有感。（相信音樂提供）

桂綸鎂分享和劉若英合唱的〈我要你好好的〉點滴。（相信音樂提供）

「文藝天后」劉若英（奶茶）將在10月8日於台北小巨蛋舉辦「飛行日」巡迴演唱會，她擁有許多膾炙人口的經典歌曲，所屬相信音樂邀來林依晨、賈靜雯、柯佳嬿、桂綸鎂、陳庭妮、王淨拍攝影片分享自己心底的一首「奶氏金曲」。

林依晨因拍攝〈各自安好〉MV而與劉若英結緣，她唸著〈各自安好〉的歌詞，含淚微笑細微的表情瞬間進入她與歌曲的故事，事後她表示如果導演再沒喊卡，眼淚就會潰堤；陳庭妮曾拍攝〈幸福不是情歌〉MV，她帶著狗女兒Chelsea入鏡：「我喜歡開著車載著牠，只要我們可以出遊的日子一定是〈風和日麗〉。」

桂綸鎂近日忙著Disney＋原創華語劇《台北女子圖鑑》也特別撥空錄製影片，回想和奶茶合唱〈我要你好好的〉，那年錄音室裡的嬉鬧、在演唱會舞台上打的枕頭仗，都讓桂綸鎂格外有感，開拍前她說：「我等等會講不下去。」一開機果真真情流露，才說了兩句就已淚灑攝影棚。

賈靜雯對〈後來〉特別有感，認為這首歌傳達「只要懂得轉身，傷與愛都是遇見美好的道路」，她心中的〈後來〉是對遺憾的釋然，對現在的珍惜，讓後來的她，學會如何去愛並擁有現在幸福；王淨第一首學會唱的流行歌就是〈後來〉，她說：「聽媽媽轉述，我兩三歲的時候搭飛機，會戴上耳機聽〈後來〉，到了副歌就會很大聲地唱，完全無視旁人眼光。」

喜歡聽歌的柯佳嬿，回憶過去發現〈成全〉也是一種通往幸福的方式，她說：「我其實很喜歡聽歌，但有些歌在我們念書時期，你都會聽，當時未必聽得懂，幾年之後我再聽，忽然就聽懂那首歌的意思。」

劉若英的情歌故事感強烈、情感深刻縈繞在心，伴隨著歌迷成長，對愛唱歌的她來說是最大的收穫，她說：「我很喜歡聽到別人說，聽我的歌的時候會想到自己，那就代表我們因為一首歌，而有了很美的連結。」

而她每次演出都求新求變，從「脫掉高跟鞋」驚人的高空迴旋綢吊、到「我敢」世界巡演創新啟用28面「電動捲簾瞬間投影」、互動式「心電感應四維空間」，這次她將再次挑戰自我，獻上最大格局的「四面舞台」演出，融合視覺、聽覺以及撞擊心靈的感動。劉若英「2022飛行日巡迴演唱會」演唱會門票，9月3日早上11：00拓元售票開賣。