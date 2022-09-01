民進黨立委高嘉瑜昨陪民進黨台北市長參選人陳時中登記時，板子拿反；另方面，民進黨北市議員王世堅與無黨台北市長參選人黃珊珊合照，兩人遭質疑「沒有很想支持」陳時中。國民黨台北市長參選人蔣萬安今天說，陳時中應是比較擔心，接下來陸陸續續提出很多多台北市政見，了解市民心聲、需求。

蔣萬安今天到北市選委會登記參選，對於，蔣萬安笑稱，陳時中應該是比較擔心，但是對我來講我就是一步一腳印，接下來陸陸續續提出很多多台北市政見，了解市民心聲、需求，提出更符合他們期待的市政政策，這就是他堅持的態度，勤走、積極共創台北更美好的未來。

由於目前國民黨內部民調，蔣還是維持領先，媒體詢問近日策略是否鎖定陳時中？蔣萬安指出，他的方向、目標非常明確，市民是真正的主角，應了解市民朋友在過去這段時間的困難、遇到的困境，他提出來對於年輕朋友解決他們生育、養育、教育、居住問題。

蔣萬安說，年輕朋友生第一胎，生育獎勵金翻倍，從2萬到4萬元，雙倍幸福，生第二胎只要符合入住社宅資格、不用抽籤、租金8折，得到年輕朋友很大的迴響，正面回應，對市民朋友面對的問題，幫他們解決，未來一一落實。

他說，他也提出都更政見，包括未來積極解決整宅、公辦都更，「增人力、擴量能、早進場」三支箭積極推動整宅公辦都更，並積極解決北市目前海砂屋問題，這些都讓市民有感，剩下最後80幾天，希望所有市民朋友一起同行、往前邁進，大家全力衝刺，最後贏得勝選。

媒體詢問陳時中可能遭棄保？蔣萬安說，大家會有很多分析，或跟過往幾次選舉來比較，但這都不是他關心的問題，剩下最後80幾天，全力衝刺、積極勤走，剛剛早上在信義區吳興市場跟所有攤商、店家一一懇託，最後階段就是一步一腳印積極了解市民心聲。