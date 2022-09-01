台北富邦勇士戰力持續補強，球團1日宣布與球員呂宗霖正式簽約，雙方簽下2年的合約。呂宗霖身高175公分主打控球後衛，2017年投入SBL超級籃球聯賽選秀，效力於台灣銀行兩個賽季，曾在第15季明星賽技術挑戰賽中拿下冠軍。

2021年加盟高雄九太科技籃球隊，在SBL第19季出賽26場平均5.6分、3.8籃板、6.8助攻與1.5抄截，三分球命中高達率4成26，並曾有單場15次助攻的表現，賽季場均6.8次助攻也讓他榮獲年度助攻王的殊榮。

呂宗霖從學生時期就展現純控球本色，101學年度奪下HBL高中籃球聯賽年度助攻王，隨後於102學年度成為UBA大專籃球聯賽男子組新人王，104學年度奪下UBA年度助攻王，宗霖寫下在高中、大學及半職業層級皆奪下助攻王獎項的紀錄。

對於呂宗霖的加入，富邦勇士總教練許晉哲表示：「宗霖是一名出色的團隊型球員，善於助攻不貪功。目前球隊急需控球後衛的情況下，他的加入會帶給球隊很大的幫助。」呂宗霖近期已加入勇士團隊訓練，新賽季將穿上7號球衣，與團隊挑戰東超EASL與PLG三連霸。