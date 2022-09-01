美國晶片設計兩大廠輝達（Nvidia）和超微（AMD）周三（31日）同時宣布，已接獲美國政府通知，停止向大陸、俄羅斯銷售AI高速運算晶片，並要求兩家公司填寫出貨客戶清單及出貨貨明細。美國政府通知輝達，此項新規定將解決旗下產品或用於陸俄兩國「軍事最終用途」或「軍事最終用戶」的風險，也無疑透露出拜登的擔憂。

輝達表示，美國官員已經要求停止向大陸供貨兩款用於AI應用的頂級運算晶片，包括A100 晶片，及即將推出的 H100 晶片，此舉恐使輝達營收損失高達4億美元，利空消息，拖累輝達盤後股價暴跌6%。

集微網報導，輝達收到通知如下：

一、輝達大陸區已收到總部要求，暫停對大陸所有客戶、所有代理商出貨A100和H100系列的GPU，其它GPU卡不受影響。

二、當地OEM的現有庫存A100 GPU卡，目前可以對各自的客戶繼續交貨，輝達中國區目前也沒有對OEM發任何Letter。

據了解，輝達總部還在分析美國政府的政策要求，預計還需要2~3天才會對大陸市場客戶和合作夥伴溝通後續事項。

超微方面收到總部緊急通知：

一、暫停對大陸市場所有數據中心GPU 卡MI100和MI200出貨。

二、要求當地合作業者統計在大陸市場的MI 100已出貨量。

三、要求當地合作業者統計MI 200已出貨客戶清單和出貨明細。

超微表示，美國政府的許可要求，不會對其業務產生重大影響。

目前在GPU市場主要由輝達和超微兩家公司獨霸，從市占來看，輝達市占83%、超微17%。

外媒報導，在台海緊張情勢升溫之際，拜登政府這項禁令意味著美國大幅升級對大陸科技業的打擊。

值得留意的是，超微、輝達為台積電前10大客戶，合計占台積電營收比重達1成左右，因此美方新的禁令規定，恐衝擊台積電營收。