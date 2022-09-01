國民黨高雄市長參選人柯志恩特別選在她的結婚紀念日9月1日前往選委會登記參選，她強調自己有幸福的婚姻，也要為高雄市民拚好日子，她特別準備「邁鄉」綠茶、乖乖餅乾、躲避球要送給高雄市長陳其邁當作畢業禮物。柯志恩登記參選期間遇到台灣基進黨踢館，雙方支持者互嗆發生推擠，幸虧無人受傷。

柯志恩表示，1988年9月1日是她結婚的日子，所以她特別選在結婚紀念日登記參選高雄市長，這34年來她擁有幸福的婚姻及家庭，她在結婚紀念日登記希望能夠延續幸福，並為民眾拚好日子，市民可以勇敢將高雄託付給她，她會讓高雄更好、更有競爭力。

柯志恩登記前特別準備3項畢業禮物送給陳其邁，分別是「邁鄉」綠茶、乖乖餅乾、躲避球，柯志恩引用廣告歌詞「Bey邁Dear Friend」，祝福陳其邁市長一職畢業快樂，也同時希望綠營及其側翼可以「乖乖」回到選戰主軸，別胡亂抹黑，最後送躲避球，要求陳其邁別再逃避問題，出面直球對決。

柯志恩指出，無論是藍營議員或是柯志恩競選團隊提出的市政質疑，陳其邁都只會閃閃躲躲，她呼籲陳其邁直球對決，不要每次她們提出相關數據，陳其邁就只會叫同黨議員或側翼回應，她在此次登記已經勾選辯論選項，希望陳其邁可以站出來接招，雙方來個正面交鋒。

柯志恩登記參選前，遭遇台灣基進黨踢館，柯志恩致詞時，基進黨在後方拉起白布條，並不斷喊口號，試圖打斷柯志恩造勢，國民黨支持者與基進黨相互叫囂，甚至一度發生推擠衝突，幸虧在大批警力維持秩序下，衝突並未擴大，也無造成人員傷亡。