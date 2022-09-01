謝龍介(中)針對該民調表示，民調每天都不一樣，他會當作參考，更會全力以赴打贏這場選戰，爭取台南市民認同。(曹婷婷攝)

年底九合一大選剩下不到90天，崑山科技大學公共關係曁廣告系量化研究中心公布5名參選台南市長者支持度，現任市長黃偉哲獲得57.6％市民表態支持，國民黨謝龍介則獲14.5％受訪者表態支持，無黨籍林義豐獲得3.5％支持、許忠信1.5％、商毓芳0.2％。

拚連任的黃偉哲說，感謝市民肯定，施政持續一步一腳印打拚，選舉就像打棒球，沒有到九局下都不知道結果，他會臨淵履薄，繼續努力將市政成果讓市民知道。

今上午剛完成登記的謝龍介針對該民調表示，民調每天都不一樣，他會當作參考，砥礪自己更努力，也強調他會全力以赴打贏這場選戰，爭取台南市民認同。

林義豐說，很多民調對無黨籍參選人並不公平，他有朋友接到民調，只被問及黃偉哲、謝龍介參選會投誰，其他無黨籍參選人都沒被提到，他笑看民調結果，對自己選情有信心。許忠信則批評，身為一個大學學術機構，應該善盡學術單位應有的學術態度，針對該民調，他表達「我非常不齒」。商毓芳則尚未回應。

崑山科大公共關係曁廣告系量化研究中心針對有意投入台南市長選舉的參選人進行民意支持度研究，結果顯示現任市長黃偉哲獲得57.6％支持度，國民黨謝龍介僅14.5％受訪者表態支持；另外，林義豐獲得3.5％支持、許忠信獲得1.5％支持，商毓芳則獲得0.2％支持，黃偉哲的支持度明顯領先高達4成以上。

崑山科大公共關係曁廣告系量化研究中心指出，執政的民進黨在面臨中國大陸禁止台灣部分農產品輸入、數位中介法、台人柬埔寨滯留及地方治安等事件衝擊之下，是否對年底的地方選舉產生影響，引起熱烈討論，因此，針對有意投入台南市長選舉的參選人進行民意支持度研究。

研究團隊再以政黨支持資料交叉分析後發現，黃偉哲獲得9成以上民進黨支持者力挺，在中立選民中也大幅勝出，以4成領先謝龍介1成3，即便是國民黨支持者中，也有近2成挺黃偉哲；此外，在台灣基進黨支持者中，有高達8成1挺黃偉哲。

從選民結構觀察，不論男性或女性選民，黃偉哲都獲得逾5成支持，謝龍介在男性或女性選民支持度低於2成；20到70歲以上族群，5成以上選民支持黃偉哲連任，。

崑山科大量化研究中心由公廣系教授兼國際學院院長莊岳峰擔任研究計畫主持人，本次民調執行時間為8月18日至22日，對象為戶籍設於台南市年滿20歲民眾，共訪問1312份有效問卷，在95％信心水準下，抽樣誤差維持正負3％內。