北榮神經醫學中心癲癇科主任尤香玉。（陳人齊攝）

過去治療頑性癲癇只能開刀，然而開顱手術難度高，且不一定能正確找到造成頑性癲癇的病灶，但這個困難如今可望逆轉。台北榮總今天召開「頑性癲癇治療新曙光－聚焦式超音波」，初步證實可用超音波能量聚焦在癲癇發作點，將來有望用非侵入式的治療取代傳統開顱，最快3至5年內能夠問世。

根據統計，我國頑性癲癇的身心障礙者將近5000名，且大部分都需要家人照顧，承受發作伴隨的不適及意外風險，無論是對個人及家庭都造成巨大且長期的精神、經濟影響。

北榮今天發表最新的低強度聚焦式超音波脈衝技術，能無創穿顱達到調節或阻斷大腦特定區域之癲癇發作症狀訊號，不會造成輻射、感染、出血和組織破壞等腦部創傷，相較行之有年的侵入式治療，患者接受度較高。

北榮神經醫學中心癲癇科主任尤香玉表示，根據北榮在109年10月順利完成的6位臨床試驗對象發現，這項技術能讓超音波安全地投射到適當的腦內位置，且部分受試者也出現腦波頻譜改變的情形，目前即將進入第二期臨床試驗，預計擴大收案12人參與，進一步尋找相關的治療參數以及療效。

尤香玉說，低強度聚焦式超音波脈衝技術目前還很難讓頑性癲癇完全不發作，但有5成病患可明顯感覺到發作次數減少，從原本的1個月發作4次減少至2次；功能性身經外科主治醫師李政家則說，這項新技術未來若成功，可望嘉惠18歲以下族群，及早發現治療或許就可免挨刀。

尤香玉表示，第二期臨床目前已收案4人，目標達到12人的收案目標，目前僅開放18歲以上成人，這項治療所適合的族群包含每月發病3次，且病灶已被確認，以及現在不適開刀，或對開刀有疑慮的族群；不過腦內有植入電極，或情緒不穩及懷孕者則不適合加入臨床試驗。