邱琦雯、游詩璟及溫少淮齊心做公益，推薦心路基金會中秋公益香皂禮盒。（台視提供）

台視《美麗人生 日出他鄉》中「楊家母子檔」邱琦雯、游詩璟及溫少淮在忙碌的拍戲空檔，特別前往位於五股的庇護工場，動手包裝心路基金會的中秋公益香皂禮盒。邱琦雯和游詩璟不約而同說：「中秋如果怕胖，可以考慮香皂禮盒，減少卡路里攝取，就不用擔心身材啦！」

3位演員到心路基金會旗下庇護工場幫忙包裝中秋禮盒，邱琦雯表示：「剛好現在疫情期間，禮盒的香皂跟防護液都很實用，送禮自用都很好。」接著再參觀工廠的洗衣部門，仔細聆聽洗衣步驟。大夥被庇護青年認真神情感動，邱琦雯大讚：「他們比我們做得更好！」游詩璟雖然在劇中都要幫忙家事，看到庇護青年們專業一面，也自嘆不如笑著表示：「我自己在家裡摺衣服都沒有摺這麼好，他們都好專業。」

近來劇中楊家大小事件不斷，邱琦雯飾演的「玉琴」個性固執，加上又獨對小兒子偏心，經常對孩子情緒勒索，網友還替她冠上「琴勒王」稱號。邱琦雯表示：「最近楊家真的很悲慘，玉琴有點重男輕女沒錯，回去問家中長輩大家，的確都是這樣走過來的。」游詩璟在劇中經常跟媽媽大吵，家人感情看似不如其他家庭溫馨，游詩璟透露：「其實我們私下的互動都很好耶！我們的路線比較苦，但其實排戲時都是一片笑聲，開始拍就開始哭。」溫少淮惹出不少事端，自嘲是「衰神附身」的他之前在劇中被人痛毆，阿嬤看到播出立刻打給他，哭著表示捨不得孫子受苦，溫少淮也安慰阿嬤：「那是戲，都是假的。」

最新劇情，隨著大哥韓宜邦入獄，家中一片慘澹，雖然戲中多以悲情呈現，但游詩璟認為角色也還是有正向的一面，她說：「不管人生遇到多少波折難過，但只要堅持自己的夢想，一定可以達到人生想要的目標，自己一個人也可以很幸福。她之後也滿歡樂的。」