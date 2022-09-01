日月潭自行車嘉年華主題日11月12日在向山遊客中心登場，今年特別推出「自我挑戰環潭認證」、「好騎日月潭」，騎士可依能力選擇要自我挑戰或邊玩闖關邊騎，完成可換好禮。

日月潭花火音樂嘉年華系列活動「自行車嘉年華主題日」11月12日登場，交通部觀光局日月潭國家風景區管理處今天發布新聞稿表示，當天有自我挑戰環潭認證、兒童滑步車完成賽、自行車領騎導覽、好騎日月潭等活動，須預先報名，即日起開放線上報名，額滿為止。

日月潭管理處表示，自行車嘉年華主題日在向山遊客中心舉行，除往年大受遊客歡迎的餐車市集、街頭藝人表演、兒童滑步車完成賽、自行車領騎導覽由領騎員帶領認識日月潭，今年更特別推出自我挑戰環潭認證、好騎日月潭，完成就能兌換限量好禮。

日管處指出，「自我挑戰環潭認證」規劃繞行日月潭著名的環潭自行車道，途經水社壩、文武廟、玄奘寺、玄光寺、頭社盆地等知名景點，路線隨地勢起伏，稍有挑戰性，適合喜歡自我挑戰的遊客參加，憑當天騎乘軌跡圖至會場服務台，經確認可領取完賽證書，及兌換防潑水隨身包、運動襪、口罩、市集抵用券等。

日管處表示，「好騎日月潭」活動從向山遊客中心至水社碼頭設置闖關關卡，遊客邊玩遊戲邊騎自行車，每完成1個關卡即可蓋1個章，全部過關返回主會場服務台，除憑闖關卡兌換主題日限定好禮，還能在闖關卡背面書寫文字與彩繪，作為紀念明信片寄出。（編輯：陳仁華）1110901