台南台鋼獵鷹補強一波接一波，而精準且穩定的外圍射手是球團積極延攬的目標，1日再宣佈簽下PLG冠軍班底射手簡偉儒，也替獵鷹的後場再度增添火力，簡偉儒表示接下來要用自己的外線武器幫助球隊穩固季後賽席次！

今年30歲的簡偉儒，出身籃球名校一路從金華國中、南山高中再到台灣師大，第12季SBL選秀會上被金酒選中，曾於2015及2016年代表中華男籃出賽，第15季轉戰璞園，隨後2020年轉戰PLG披富邦戰袍，職涯最重要的武器三分長射，最近兩個球季總計有35%的命中率，讓他成為團隊倚重的隱形殺手。

簡偉儒穩定的外線命中率，總經理錢韋成表示：「穩定的外線在現代籃球是非常重要的武器，也是球團今年尋覓人才的重點之一，接下來偉儒的加入不僅用精準外線提升團隊外圍火力，不時兼任雙能衛的角色，能為團隊帶來不一樣的化學變化。」

離開台北南漂來到台南，簡偉儒感謝球團的信任與肯定，對他而言是莫大的鼓勵，新賽季的開始，也展現企圖心堅定的表示，期待發揮自己射手本色，能夠與團隊共同成長，衝擊季後賽。