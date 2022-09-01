大陸央視新聞報導，大陸公安部1日召開新聞發布會，公布大陸公安機關夏季治安打擊整治「百日行動」以來，結合「長江禁漁」和打擊長江非法採砂犯罪專項行動，已偵破涉漁涉砂類刑事案件1300餘起，抓獲犯罪嫌疑人2400餘人，打掉團夥150餘個，查扣涉案船舶170餘艘，涉案金額1.1億餘元人民幣。通過集中打擊震懾，長江非法捕撈、非法採砂犯罪活動明顯減少，形勢進一步好轉。

公安部稱，一是強化大案徹查。指導長航和地方公安機關，依託前期建立的「一線帶三圈」長江一體化警務協作機制，強化江地協同發力，成功偵破江蘇鎮江「3·20」特大非法採砂案、重慶「2·22」特大非法捕撈案等多起重特大案件，打掉15個組織化團夥。對每起重大案件，全部實施團夥架構必查、作案船舶必查、販銷網路必查、隱案積案必查等「一案七查」工作措施，全要素、全鏈條、全環節徹查涉漁涉砂重大案件。

二是強化線索核查。公安部專門成立了「長江大保護」工作舉報中心，實行24小時全天候運轉，針對每一條涉漁涉砂等舉報線索，第一時間部署核查，及時向舉報群眾回饋核查結果。舉報線索查實率超80％，指導偵破刑事案件130餘起、帶破隱案積案200餘起。

三是強化水域夜查。結合夏夜治安巡查宣防集中統一行動，部署沿江各地和長航公安機關積極會同漁政、水利、市場監管等部門，根據非法捕撈、非法採砂犯罪大多在夜間作案的規律特點，採取錯時用警措施，科學部署調配警力，針對性加大夜間重點水域及連接陸路通道可疑人員、車輛、船舶的巡防排查力度。

四是強化源頭協查。深化與農業農村、水利、交通運輸等涉江行政主管部門的合作機制，對涉漁涉砂「三無」船舶問題、非法改裝船舶等源頭問題，加強會商研究，強化分析研判，推動加強源頭與末端的監管和聯動協查整治，及時堵塞漏洞。

據指出，2020年6月下旬，公安部即部署開展為期三年的打擊長江流域非法捕撈犯罪「長江禁漁」行動，在此基礎上，又自去年1月連續兩年部署開展打擊長江非法採砂犯罪專項行動。目前，長江流域監測到的水生物種類較2018年不斷增加，長江生態環境品質顯著改善。