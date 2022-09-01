大陸無人空拍機愈來愈囂張，連日侵入我方前線據點。金防部守軍於上月30日首度開槍驅離，31晚間再傳3批3架次無人機空拍大膽、草嶼與烈嶼防務狀況，駐點守軍也再度開槍驅離，但據了解由於空拍機移動太快且目標小，導致槍槍落空，為此軍方高層大怒，決定調派本島旅級單位內受過狙擊及特等射手訓練的軍士官射手進駐金馬，對付空拍機侵擾。

但令人憂心的是，一般狙擊手都是針對重要性高，且移動緩慢的人車目標進行狙擊，但無人空拍機體積小，移動快，未必是狙擊手或是一般射手所能應付，此舉似乎是拿「大砲打小鳥」，浪費珍貴資源。

據傳陸軍將急調本島狙擊手及特等射手進駐金馬對付無人機。圖為金防部訓練特等射手資料照。(青年日報提供)

據了解，金防部守軍針對無人空拍機進行射擊，但因目前所發現的空拍機機型相當小，且移動快速，要將其擊落確實具有高難度，因此在連續兩天至少已射至少10槍下，卻槍槍落空，無法達到嚇阻效用。

陸軍為此急尋因應之道，由於目前在旅級單位都配備有狙擊排，多年來除了狙擊手外，也在各營級單位中也培訓出不少特等射手，因此決定由各單位調派人力，進駐外島對付侵擾的空拍機。

國軍在陸軍營級部隊的「狙擊組」中，部署有「特等射手」，使用一般T-91步槍配合狙擊鏡，作為600到800公尺延伸接戰火力配備。

目前國軍狙擊手的訓練分三階段，第一階段是要到陸軍步校進行特等射手的訓練，第二階段是完成狙擊手戰鬥訓練班，第三階段則是到陸軍特訓中心完成師資班的訓練，整個訓練期程約 10週。

至於特等射手訓練，則由各營級單位挑選本質學能優良士官兵進行施訓，由陸軍特戰指揮部派員訓練，合格後授予特等射手證書及徽章。