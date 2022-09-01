鳳山分局過埤派出所於9月1日10時許接獲報案，高鳳一路與過埤路口發生車禍，警方趕赴現場發現為46歲柳男駕駛聯結車由高鳳一路右轉過埤路，與同向60歲黃男駕駛電動自行車發生擦撞，黃男與電動自行車被聯結車整個輾過，當場失去生命跡象。柳男經酒測，酒測值為0.07，將柳男依過失致死、公共危險罪送辦。

高雄市鳳山區88快速道路下高鳳一路發生一起死亡車禍，柳男駕駛的聯結車疑似因為內輪差與視線死角，與同向的黃男發生擦撞，聯結車當場將黃男輾斃，自行車也卡在聯結車下。警消到場後黃男上半身變形，失去生命跡象，評估後未送醫救治。

而聯結車駕駛柳男也當場嚇傻，經酒測後酒測值為0.07，將柳男依過失致死、公共危險罪送辦，而肇事原因是否為內輪差或視線死角所致，仍待警方調查釐清。

鳳山分局呼籲，酒後駕車不僅自身安全堪慮，且容易危害到其他用路人安全，酒後切勿心存僥倖駕車。

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障！