基本工資拍板！勞動部今天召開基本工資審議會，經過數小時討論後，最後拍板每月基本工資從今年的2萬5250元、168元調至2萬6400元、時薪176元，並將在明年1月1日上路，勞方委員、全國產業總工會理事長江健興表示，CPI的部分有全數計入調整的幅度內，至於經濟景氣的部分，由於政府願意提供補貼受衝擊企業，因此勞資雙方各退一步，共同為台灣經濟打拼。

總統蔡英文上任以來年年調漲基本工資，從上任前的月薪2萬8元、調至今年的2萬5250元，時薪更從120元調整至168元，明年更要調整至2萬6400元、時薪調整為176元。

主計總處統計，今年前7月的CPI較去年同期成長3.17％，其中以食物類成長6.24％最高、交通及通訊類以4.59％次之，主要各國也已調整基本工資，包括南韓調整5％、日本調整3.3％、澳洲調整5.2％、英國調整6.6％等。

江健興說，經過很長的時間充份討論基本工資議題，勞方的立場要求消費者物價指數（CPI）全額反映，「這部分有計入」，至於經濟景氣的部分，勞方考量到企業經營等因而退讓，由於政府願意補貼受衝擊企業，因此資方才願意退讓，最後由勞動部部長許銘春裁示調幅，勞資雙方共同為台灣經濟打拼。