台股有高息、高成長雙優勢，群益台灣精選高息ETF(00919)基金經理人謝明志表示，這也是存股族最重視的2個要素，第一個是精準高息（Exact Dividend），第二個每股稅後純益（EPS）成長率。

台灣投資人瘋ETF存股，統計至7月底，台股ETF的規模攀升至新高，來到7409.05億元，受益人數3697922人則是次高，而進一步觀察最受存股族青睞的台股高息ETF，也從去年的7檔增加至今10檔，規模也從去年年底的1849.44億至今增加為2942.03億。

群益台灣精選高息ETF成份股篩選參考最新股利公告，全力追求精準可見的高息，而非歷史或預估高息，再進一步結合收益平準金制度，讓配息維穩不怕被稀釋，配息頻率也採取每季配息，滿足投資人打造穩定現金流的需求；企業獲利成長若能創新高，有利於未來股利率及股價表現，一般而言，企業營收、獲利穩定，配息後相對容易填息，而會填息的高殖利率股，往往備受市場青睞。

群益投信發行了最新一代進化版的真高息台股ETF股票代號00919「群益台灣精選高息ETF基金」，並已於8月22日獲得金管會核准募集，預定於10月4日展開募集，該ETF主要追蹤指數是特選台灣上市上櫃精選高息指數，精選具備獲利能力的30檔個股，組合成存股工具。

群益投信表示，台股高股息ETF規模與受益人數逐年增加，顯示投資氣氛熱絡，也說明投資人認同高股息指數型商品是參與台股行情的極佳工具。由於每年台灣所有企業皆需在5月20日前完成當年度股利宣告，因此「群益台灣精選高息ETF基金」的追蹤指數在每年5月底進行第一次指數審核，就是希望可以在第一時間鎖定已宣告股息的高息股進行指數成份股調整，卡位全年高息。第二次指數審核落在12月底，篩選當年度前三季已公佈EPS成長率高的公司，佈署隔年極具股息及股價成長潛力之股票。