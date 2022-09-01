新北國王籃球隊1日宣佈與37歲前鋒林金榜達成共識，簽下這位璞園5冠王朝靈魂大鎖。總經理毛加恩表示，從過去以隊友的身份合作的時候，就非常欣賞林金榜的態度與拚勁，很開心能夠以另一種身份續前緣。也相信林金榜的狀態還能持續在球場上奮戰，他的防守功力也會是新北國王爭冠路途上的關鍵人物。

強悍的防守、無私的球風與高度的自律是林金榜深受隊友、球迷喜愛的特色，他是璞園四連霸「橘色王朝」靈魂人物，生涯為桃園璞園籃球隊拿下5座冠軍，也在第5季SBL勇奪年度最佳新人，在SBL累積2441分、1077籃板、430助攻、379抄截。2021年短暫退休轉任助理教練一個賽季，上季在PLG桃園領航猿復出，日前與球隊達成共識離開效力長達15個賽季的璞園體系，今加盟新北國王延續球員生涯。

毛加恩表示，過去擔任林金榜的隊友時，就非常欣賞與敬佩他的態度，不論是比賽還是練球，他都付諸全力在拚搶每一顆球，是職業球員的標竿。上季看了他唯一的出賽，認為林金榜狀態還維持得不錯，相信還能夠以球員的身份繼續在球場上奔馳不只一個賽季，一得知他還想要繼續打球，馬上與林金榜取得聯繫，很開心能夠達成加盟共識。

「我們今年失去了洪楷傑、張文平兩位防守優異的球員，林金榜的到來能夠補足這一部分，尤其現在聯盟中有許多側翼得分型洋將，在我們拚冠的過程中，很需要林金榜的幫助。」毛加恩說。

毛加恩表示，眾所皆知林金榜是名非常優秀的休息室領袖，他對籃球認真的態度與經驗，會是所有球員的學習對象。而新北國王的每筆簽約，不只期待場下的化學效應而已，還是專注於場上的貢獻，新賽季將不會特別因為年紀限制林金榜的發揮空間，相信他的防守會爭取到不少的上場時間。