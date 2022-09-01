民進黨基隆市長參選人蔡適應今（1）日遭踢爆其博士論文抄襲，他則否認稱「沒問題」。而蔡適應的競爭對手─國民黨參選人謝國樑則回應不關心此事，更考慮公開論文讓大家提供意見。謝的反應迅速引爆Ptt網友熱議，且網友幾乎一面倒讚他「回的漂亮」。

謝國樑今上午赴基隆市選委會登記參選市長，被問到蔡適應遭爆論文抄襲一事時，他雖表示驚訝，但也直言，自己沒看過蔡適應的論文，此事也並非他所關心的事情，因此不給予任何評論。

對於近來多位政治人物的論文遭外界檢視，謝國樑則回應，自己的論文在多年前就已上傳至國家圖書館的公開查詢系統，也曾被多次查詢。謝笑稱他的論文應該被翻過很多次，同時也表示考慮在臉書公開論文，讓大家給點意見、一起討論。

相關報導經轉發至社群平台Ptt後引起高度討論，謝國樑的回應也獲得鄉民們的掌聲，他們大讚謝「謝的回覆很漂亮，自己論文真到不能再真」、「臉書公開很棒，一公開高下立判」、「推，態度就大勝了」、「這回應超高，這可不只得一分而已，還會讓蔡一句話都回不出來」、「回答很厲害」、「謝國樑學歷好猛（畢業於馬省理工學院與南加州大學）」。

同時也有鄉民狠酸「綠營抄仔瑟瑟發抖」、「笑死，最愛台灣的民進黨抄百度百科」、「抄襲時代來臨了」。

而對於被控抄襲，蔡適應則回應「對手故意用論文攻擊」，強調自己的論文符合學術規範，「一定沒有問題」。