半導體設備零組件供應商瑞耘(6532)受惠半導體產業積極擴產，2022年第二季及上半年獲利齊創新高，隨著新廠完工陸續導入量產，今年營運可望重返成長軌道。瑞耘股價今（1）日開高後放量勁揚4.65％至49.5元，創6月中以來2個半月高點，截至午盤維持逾2％漲勢。

瑞耘2022年第二季及上半年業內外皆美，第二季稅後淨利0.47億元，季增26.27％、年增達1.83倍，每股盈餘（EPS）1.32元，雙創歷史新高。累計上半年稅後淨利0.85億元、年增達近1.33倍，每股盈餘2.37元，亦雙創同期新高。

瑞耘7月自結營收0.48億元，雖較6月0.57億元新高減少16.5％、降至近3月低點，仍較去年同期0.47億元成長2.6％，改寫同期新高。累計前7月營收3.36億元，較去年同期2.66億元成長達26.28％，為僅次於2020年的同期次高。

瑞耘因應市場需求，2020年斥資2.8億元購地擴建新廠，惟量產進度受缺工影響而落後半年，預計本月起開始有所貢獻。公司表示，新廠區取得認證並導入量產為首要目標，先進光學檢測及高階機械加工設備取得已列入年度計畫，將拓展更多合作機會。

瑞耘預期，受惠5G及高速運算（HPC）等相關應用的產業大趨勢、車用電子需求回溫，今年半導體產業可望持續成長。公司將秉持垂直整合製造優勢，有效控制成本、品質及交期爭取藍海市場訂單，預期銷售量可維持穩健成長，使今年營運重返成長軌道。