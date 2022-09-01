近期一名紐約市警察在圍捕殺人嫌疑犯時，一拳將疑犯赤手空拳的19歲女友打飛在地，衝突影片在網路上瘋傳，引發人權團體、家屬批評警察執法過當，不過不少外國網友反而大讚警察「打得好」，專家表示，女子介入警察的圍捕行動、甚至動手打警察，已經陷警察及大眾於危險境地，警察只是以相應的方式回應。
綜合美國哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）、《紐約郵報》（New York Post）、英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，紐約市警察8月30日下午在哈林（Harlem）圍捕22歲殺人嫌疑犯詹姆斯（Elvin James）時，詹姆斯的19歲女友克拉姆（Tamani Crum）突然闖入，接著就被資深非裔警察金瑟（Kendo Kinsey）一拳往臉上打，瞬間被揍飛倒地。
影片顯示，在一群警察圍捕詹姆斯、與詹姆斯拉扯的過程中，穿著白色露肚背心、綠色迷你裙的克拉姆突然闖入人群、與詹姆斯交談，接著金瑟用手臂推克拉姆的頭，試圖將她推出人群，不過下一秒克拉姆就衝向金瑟，猛推金瑟的肩膀，引來金瑟對克拉姆的臉猛揮一拳，當場將她打飛在地。
畫面顯示被打倒在地的克拉姆整個人往後仰後雙手抱頭，金瑟與另一名員警隨即上前將她扶起，並且將克拉姆上銬。影片中也可聽見旁觀者大喊：「你為什麼這樣做？她只是一個小女孩。」
紐約警察一拳將女子打飛在地的影片在網路上瘋傳，影片也立即引發克拉姆家人及人權團體抨擊，克拉姆的母親在鏡頭前啜泣，家族律師小桑塔納（Jaime Santana Jr）表示，打人警察的體重及體型是克拉姆的3倍，出拳的舉動完全不必要也不可接受。
針對外界關注金瑟是否執法過當，紐約市警察局（NYPD）隨後發布聲明表示，當警察在進行逮捕時，現場有多人攻擊警察，其中一名員警頭部受到輕傷。聲明更指出，據信警方當日圍捕的殺人嫌疑犯詹姆斯持有槍枝及毒品。
克拉姆後續被告妨礙公務，揍人的金瑟則未受到懲處。
紐約市警局消息人士透露，目前正在調查這起案件，不過看起來金瑟的舉動合理，約翰傑刑事司法學院（John Jay College of Criminal Justice）教授泰勒（Keith Taylor）表示，金瑟的舉動「雖然糟糕但合法」，指出克拉姆在衝突中「積極」行動，甚至攻擊警察，金瑟只是以「同樣手段」回應。紐約市探員工會（New York City Detectives Endowment Association）會長狄賈柯莫（Paul DiGiacomo）也認為，克拉姆的舉動同時讓警察及公眾陷入危險。
金瑟一拳打飛克拉姆的影片也引發國外網友熱議，不少網友留言「打得好」、「她活該」、「應該頒發獎章給他」，認為女子在警察逮捕嫌犯的過程中介入、甚至攻擊警察。
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