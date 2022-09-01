紐約市非裔警察金瑟（Kendo Kinsey）一拳打飛19歲女子克拉姆（Tamani Crum）引發爭議。

近期一名紐約市警察在圍捕殺人嫌疑犯時，一拳將疑犯赤手空拳的19歲女友打飛在地，衝突影片在網路上瘋傳，引發人權團體、家屬批評警察執法過當，不過不少外國網友反而大讚警察「打得好」，專家表示，女子介入警察的圍捕行動、甚至動手打警察，已經陷警察及大眾於危險境地，警察只是以相應的方式回應。

綜合美國哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）、《紐約郵報》（New York Post）、英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，紐約市警察8月30日下午在哈林（Harlem）圍捕22歲殺人嫌疑犯詹姆斯（Elvin James）時，詹姆斯的19歲女友克拉姆（Tamani Crum）突然闖入，接著就被資深非裔警察金瑟（Kendo Kinsey）一拳往臉上打，瞬間被揍飛倒地。

影片顯示，在一群警察圍捕詹姆斯、與詹姆斯拉扯的過程中，穿著白色露肚背心、綠色迷你裙的克拉姆突然闖入人群、與詹姆斯交談，接著金瑟用手臂推克拉姆的頭，試圖將她推出人群，不過下一秒克拉姆就衝向金瑟，猛推金瑟的肩膀，引來金瑟對克拉姆的臉猛揮一拳，當場將她打飛在地。

Video shows NYC cop punching woman in the face, to the ground https://t.co/gM00vJRCcm pic.twitter.com/oBIh7bCbaY — New York Post (@nypost) August 31, 2022

畫面顯示被打倒在地的克拉姆整個人往後仰後雙手抱頭，金瑟與另一名員警隨即上前將她扶起，並且將克拉姆上銬。影片中也可聽見旁觀者大喊：「你為什麼這樣做？她只是一個小女孩。」

紐約警察一拳將女子打飛在地的影片在網路上瘋傳，影片也立即引發克拉姆家人及人權團體抨擊，克拉姆的母親在鏡頭前啜泣，家族律師小桑塔納（Jaime Santana Jr）表示，打人警察的體重及體型是克拉姆的3倍，出拳的舉動完全不必要也不可接受。

針對外界關注金瑟是否執法過當，紐約市警察局（NYPD）隨後發布聲明表示，當警察在進行逮捕時，現場有多人攻擊警察，其中一名員警頭部受到輕傷。聲明更指出，據信警方當日圍捕的殺人嫌疑犯詹姆斯持有槍枝及毒品。

克拉姆後續被告妨礙公務，揍人的金瑟則未受到懲處。

Or maybe she was trying to get at the suspect. She needs to be stopped. Failure to keep her away from the suspect are grounds for criminal prosecution of police in Baltimore.

Damned if you don't.https://t.co/z1cI0lZke2 — Peter Moskos (@PeterMoskos) August 31, 2022

紐約市警局消息人士透露，目前正在調查這起案件，不過看起來金瑟的舉動合理，約翰傑刑事司法學院（John Jay College of Criminal Justice）教授泰勒（Keith Taylor）表示，金瑟的舉動「雖然糟糕但合法」，指出克拉姆在衝突中「積極」行動，甚至攻擊警察，金瑟只是以「同樣手段」回應。紐約市探員工會（New York City Detectives Endowment Association）會長狄賈柯莫（Paul DiGiacomo）也認為，克拉姆的舉動同時讓警察及公眾陷入危險。

金瑟一拳打飛克拉姆的影片也引發國外網友熱議，不少網友留言「打得好」、「她活該」、「應該頒發獎章給他」，認為女子在警察逮捕嫌犯的過程中介入、甚至攻擊警察。