有「楊麗花接班人」稱號的歌仔戲天王李如麟，今年7月剛過65歲生日，她從小身世坎坷，3歲被送到戲團，養母愛賭也常對她拳腳相向，17歲那年結婚跳入另一個深淵，丈夫長期家暴，離婚後女兒被洗腦到不能認她。今(1日)媒體則報導，有讀者直擊李如麟現身「女兒」婚禮，而她受訪透露新娘其實並不是她親生女兒，她只是以乾媽身分出席乾女兒婚禮而已。

李如麟從小跟養母在「春玉歌劇團」生活，她天資聰穎，年紀小小就有「飛天神童小秀麗」封號，雖然養母有暴力傾向又愛賭博，但她17歲那年養母生重病，李如麟為了救養母借錢，還是不惜以身相許嫁給粉絲，因先有後婚，李如麟和丈夫並沒有太深的感情基礎，婚後才發現是另一場惡夢。

李如麟先前透露有悲慘童年。（圖／中時資料照片）

李如麟當時上節目透露，前夫家重男輕女嚴重，公婆常對她言語暴力，前夫不僅是控制型情人，還會家暴，讓她在痛苦的婚姻生活中待了12年，最後如願離婚，前夫卻開條件要求她放棄房產跟孩子，李如麟說到此哽咽：「他們（前夫夫家）不准我跟女兒見面」，孩子不認她至今已經30多年。

李如麟如今過半退休生活，常在臉書分享近況。（圖／翻攝自李如麟粉絲團臉書）

據《自由時報》報導，最近傳出李如麟出席女兒文定宴，從讀者提供的照片中可見她帶著眼鏡面露微笑站在台上，身邊似乎是女兒和準女婿，而李如麟之後還坐在主桌，心情極好，還有許多賓客求合影。求證她本人後，她澄清當天是乾女兒要結婚，自己身為乾媽相當開心，用心準備了禮物給一對新人，問她是否仍期待和親生女兒相認？她表示近年已經有了心靈依靠，一心向佛化解了過去許多人生心結，對任何事已經不再強求。