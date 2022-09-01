看好疫後的聚餐商機，礁溪寒沐酒店「川薈」中餐廳自9月8日起至12月31日止，推出「相思木燻燒鵝五吃」，每套3,780元+10%，適合4至6人一同享用。主廚以傳統粵式手法融入川辣調味與西式元素，將宜蘭的在地食材變化出創意饗宴，全套包括有「片皮鵝」、「麻辣乾鍋鵝架子」、「竹炭翠瓜鵝肉堡」、「蘿蔓鵝鬆嘎嘎脆」與「啤酒醬菜鵝骨湯」。9月22日嘗鮮優惠價每套2,980元。此外，10月31日前憑2021年台北國際旅展ITF川薈燒鵝三吃券，可享免費升等為燒鵝五吃。

鵝料理想要好吃，鵝肉的品質至關重要，宜蘭養殖的白羅曼鵝在得天獨厚的自然條件下成長，其肉質清甜細嫩、油脂均勻，主廚以廣式經典掛爐烤鵝的手法，以十多種中藥材將鵝肉塗抹醃製入味，再經過淋醋水、相思木煙燻與澆油等繁複工序，讓燒鵝外層金黃酥脆，肉質鮮嫩多汁。另外，鵝肉不但美味更具營養價值，中醫認為其性平、味甘，可益氣補虛，結合高蛋白、低脂肪的特性，符合現代人的飲食概念，是饕客秋日養陰、冬令進補的首選。

「相思木燻燒鵝五吃」包含廣式經典的「片皮鵝」，由師傅展現精湛刀工的桌邊服務，Q彈富含麥香的餅皮包裹著蔥段、黃瓜段以及甜麵醬，再綴上主廚特調的川麻辣醬，打造出視覺與味覺兼具的饗宴。「竹炭翠瓜鵝肉堡」以中西合併的概念，將竹炭小漢堡包夾上爽口生菜與燒鵝，大口咬下，感受多層次口感。「麻辣乾鍋鵝架子」以川渝地區的麻辣香鍋為靈感，將乾辣椒、宜蘭三星蔥與鵝架子一起下鍋爆炒，讓饕客享受辣而不燥、入口竄香的獨特體驗。「蘿蔓鵝鬆嘎嘎脆」以鵝肉取代蝦鬆，加入馬蹄、彩椒與香菇切丁拌炒，搭配新鮮蘿蔓葉入口，清脆爽口不油膩。「啤酒醬菜鵝骨湯」主廚將酸菜、鵝架和豚骨一同熬煮成的乳白色高湯，並添入啤酒提香又解膩，湯頭濃郁、鹹香迷人。「相思木燻燒鵝五吃」須於3天前預訂。