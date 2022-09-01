據深圳市衛健委今天（9月1日）通報，8月31日0-24時，深圳新增62例陽性病例，包括35例新冠肺炎確診病例和27例新冠病毒無症狀感染者。新增感染者遍布6個行政區，一家藝術中心生成的傳播鏈因導致28例確診，被立案調查。

深圳市衛健委指出，昨日新增感染者軌跡涉及福田、羅湖、南山、鹽田、龍崗、龍華六個區，其中，42例在隔離觀察人員中發現，6例在重點人員篩查中發現，2例在主動就診中發現，12例在社區篩查中發現。

據界面新聞報導，深圳本輪疫情發現的感染者數量近期持續攀升。8月中旬以來，深圳多次在外省返深人員及密接者排查中發現陽性感染者，除8月22日零新增外，每日新增感染者數量均保持在個位數。8月27日，深圳新增確診病例12例，28日新增9例確診病例和2例無症狀感染者，29日和30日，深圳市發現的感染者數量都超過30例。

值得關注的是，深圳昨日新增病例中有26例與華星舞蹈藝術中心相關聯。在昨天（8月31日）下午舉行的新聞發佈會上，深圳市福田區委常委、區委區政府辦公室主任李志東表示，目前華星舞蹈藝術中心群組報告病例已達28例。

昨（8月31日）晚，福田區疫情防控指揮部發佈消息稱，華星舞蹈藝術中心發生聚集性疫情，導致疫情爆發式擴散傳播，福田區已依法對華星舞蹈藝術中心進行立案調查。通過進一步排查發現，華星舞蹈藝術中心相關群組活動軌跡涉及全市多個區及個別省外地市，目前，該中心聚集性疫情仍然存在外溢擴散的風險。