宋姓女管理員2020年起涉嫌將大批住戶年繳的管理費、分月存入管委會帳戶，多餘的錢用來還債，一年多來共侵佔743萬元。大樓管委會發現帳務異常，委託專業人員稽核春之樹大樓管理費帳目後才驚覺遭掏空。高雄地院依業務侵占罪判宋女3年，可上訴。

宋女從2015年3月起在該大樓擔任管理員，負責收取住戶繳交的管理費，再轉交該大樓管理委員會，同時還要製作管理費報表以供核對。

2020年1月起，宋女看上不少住戶想省錢、選擇「年繳管理費可打9折」累積的大筆鉅款，將收到的年繳管理費以月繳的方式登帳並存入管委會帳戶，陸續將中間的部分差額拿去還債。

為了避免A錢的行為東窗事發，宋女還在「管理費收款記錄表」上動手腳，將年繳住戶登載為月繳住戶，欺瞞管理公司總幹事。

1年多後管委會察覺帳務有異，找來專業會計事務所查帳，才驚覺大樓管理費被宋女A走743萬元。

高雄地院審理時，宋女坦承犯行，但強調自己也有回補前一年度的管理費，實際上只侵佔700萬元左右，會計精算的是她侵佔的「差額」，並未計算她回補的部分。法官審酌會計資料及相關證人證詞，認定宋女侵佔700萬元，依業務侵占罪判徒刑3年，未扣案犯700萬元沒收，全案可上訴。