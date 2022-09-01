111年度美國旗艦活動「2022美國商機日」周三(8月31日)在台北國際會議中心舉辦，本年活動星光熠熠，有台積電(2330)在美國設廠所在的亞利桑那州Douglas Ducey州長親自率團訪台，並與外貿協會黃志芳董事長、經濟部陳正祺政務次長、美國在台協會(AIT)孫曉雅處長等同台分享台美經貿合作新趨勢，紀錄台美共享價值及友好的歷史時刻。

此活動係由經濟部國際貿易局、外貿協會及經濟部投資業務處主辦，美國在台協會(AIT)、美國各州政府在台辦事處(ASOA)協辦。在全球化的時代，台美合作長期造就國際社會的繁榮，而現在正處於台美經貿交流的關鍵時刻。外貿協會黃志芳董事長於致詞時表示，我們對台美經貿發展「充滿雄心壯志」，在半導體、5G、電動汽車、智慧製造、醫藥和生物科技等關鍵技術領域，台灣正積極與美國合作，建立一個有韌性的全球供應鏈。美國商機日是媒合台美企業合作的重要平台，此次亞利桑那州長來台極具象徵意義，今年參加活動的台美業者共計近200家，涵蓋與美國30個州做生意的機會。而為把握台美緊密互動的關鍵時刻，貿協將於10月首度前往美國華盛頓DC舉辦台灣形象展，擴大深化台美貿易及交流。

經濟部陳正祺次長提到台灣擁有豐富人才、新創及技術，而美商於台灣設立研發製造中心之比例逐年增長，有信心台美將互惠共享合作關係。亞利桑那州州長Douglas Ducey則強調：「近8年來與亞州最緊密合作的國家即是台灣，將與台積電談論設廠事宜，相信亞利桑那洲將是最適切的地點，並將帶動半導體產業」。美國在台協會(AIT)處長孫曉雅亦表示：「亞利桑那州匯聚台灣企業，從全球最先進的半導體公司，到享譽世界的珍珠奶茶，將鳳凰城打造成「小台北」。」

本年美國商機日洽談會採實體及線上雙軌進行，共計近20家美商提出採購需求，與100家我業者接洽，其中更有2間美商因看好台灣供應商品質，願意配合入境隔離政策，二度訪台參加實體洽談會，搶先為疫後復甦做好準備。買主採購品項涵蓋電子資通訊產品、5G智慧穿戴、醫療、金屬扣件、機械及食品產業等，參與我商不乏知名企業，晶元光電、奇美食品等。其中，訪台買主積極尋找消費性電子及5G通訊產品供應商，凸顯台灣在關鍵零組件製造之地位；另外，全美市占率25%之吊扇大廠，亦參與本活動，尋找台灣LED模組及遠端遙控裝置；食品通路商更看好台灣特色美食，接洽冷凍食品及餅乾業者，多元採購引進美國市場。

此外，並辦理美國投資商機說明會，由美國各州在台辦事處代表介紹各州投資概況，協助業者尋找合適的布局地點並申請聯邦或州政府投資優惠方案，並於現場設置諮詢攤位。

台灣對美國出口額與美中貿易戰前相比，於2021年達到657億美元，成長8成之多，創下歷史新高，而台灣亦躍升為美國第8大貿易夥伴，證明台美經貿交流愈趨緊密。貿協將把握此關鍵時刻，透過積極布局供應鏈、掌握政策及復甦商機、爭取拜登政府推動之基建計畫商機這三大策略，協助業者拓展美國市場，持續將台美經貿交流推向高峰。