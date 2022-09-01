恩德科技持股約七成的總格精密出資近1.03億元，以營業讓與方式，併購廠華銳精密，併購基準日訂為10月1日，恩德表示，透過這項併購案，恩德德國Matec工具機廠可與華銳互補，Matec也可將銷往德國標準型工具機委由華銳代工，除發揮集團合併綜效外，華銳營收10月起也會併入恩德合併營收。

總格生產多軸高速PCB鑽孔機，開發全系列PCB成型機、鑽孔機及雷射應用等相關設備。總格營運因大陸市場需求放緩而受影響，上半年EPS為0.05元，但比去年同期每股虧損0.45元好轉。總格股東臨時會已通過以現金為對價，取得華銳精機的加工機相關營業及資產案。

恩德橫跨木工機及工具機兩領域，雖然大陸木工機需求下滑，但美國及台灣市場需求增加，工具機銷售穩定，加上匯兌收益挹注，第二季EPS從去年同期0.06元增加至0.35元，上半年EPS由去年同期0.11元倍增至0.45元。

恩德主管表示，華銳生產CNC立式加工中心機、CNC鑽孔攻牙中心機、CNC五軸加工中心機、CNC臥式加工中心機及龍門加工中心機等，外銷土耳其、義大利、捷克、德國、新加坡及以色列等國家。資本額2,920萬元，年營收6～7億元，去年獲利2、3千萬元。華銳董事長莊博彥年事漸增，今年主動找恩德董事長廖文嘉談併購案，總格與華銳業務並無重疊，才促成總格出面併購華銳，此案已總格股東臨時會已通過，10月起，華銳營收會開始併入恩德合併營收。