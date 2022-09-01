茱莉安摩爾擔任本屆評審團主席。（路透）

「第79屆威尼斯影展」於台灣時間今（1日）凌晨正式展開，今年Netflix旗下多部作品入圍主競賽單元，將角逐最高榮譽「金獅獎」，包括開幕片《白噪音》，今導演諾亞鮑姆巴赫（Noah Baumbach）率領男女主角—老班底亞當崔佛（Adam Driver）和《淑女鳥》導演葛莉塔潔薇（Greta Gerwig）一同走上紅毯。

而今年影展評審團主席則找來目前唯一在奧斯卡及歐洲3大影展「4大滿貫」影后的茱莉安摩爾（Julianne Moore）擔任，現年61歲的她保養得宜，一襲以亮片蔥花設計成煙火造型的黑色深V透視禮服登場，搭配同款式長版斗篷，若隱若現相當性感，立刻成為鎂光燈焦點，她1986年就初次參加威尼斯影展，並曾以《遠離天堂》拿下威尼斯影后，她打趣說「如果你當年跟我說我會當上主席，我應該會嚇到摔進運河裡」。

「法國第一美人」78歲影后凱薩琳丹妮芙（Catherine Deneuve）也獲頒終身成就獎，她先前就已獲坎城和柏林影展終身成就獎，如今成功集齊歐洲3大影展終身成就獎，讓她直呼榮幸，而2019年曾小中風的她，也表示自己想演一輩子的戲，絕不會輕言退休。第79屆威尼斯影展在義大利威尼斯麗都島展開為期11天，當地時間9月10日閉幕。