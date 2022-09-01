小男孩樂團近日如火如荼籌備演唱會。（滾石唱片提供）

小男孩樂團去年底推出第四張專輯《小男孩如是說》，今年初率先在新竹、台南、台東舉辦音樂會，隨後驚喜宣布加開台北及高雄場次，9月3日於台北 Legacy、9月9日於高雄後台Backstage Live 演出。「小男孩樂團要義無反顧的奔跑演唱會-台北場」將在本週六登場，團員也宣布將在千人演唱會上，正式迎接新成員鼓手「阿中」的加入，舉辦最熱鬧的歡迎會。

小男孩樂團日前在社群媒體上，召集眾多樂團鼓手好友們拍短片公開「好鼓手的特質」，其中人氣樂團八三夭鼓手阿電驚喜現身，表示「身為好鼓手就要會選公仔，有公仔才有功練」，恕樂團鼓手小鈺幽默分享好鼓手要有「柔順的頭髮」，昆蟲白跟白目樂隊的鼓手小光則展現鼓手絕技，一眼目測所有物品的尺寸，讓小男孩樂團大嘆：「實在佩服！」小男孩樂團也將在台北與高雄演唱會上安排特別環節，考驗自家鼓手的功力，邀請歌迷粉絲共襄盛舉，一起來見證。

小男孩樂團近日如火如荼為演唱會準備，主唱米非晚上八點過後不再進食，吉他手漢斯則展開「186」飲食管控，只在中午12點到晚上6點這段時間吃東西，而鼓手阿中也為入團後的首次正式公演健身，已經減了5公斤，期待在舞台上能有最好的呈現。演唱會購票詳情可洽 iNDIEVOX 與 KKTIX。